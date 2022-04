Ecco 43 nuove opportunità per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Ricerca Impiegato Grafico

azienda specializzata in allestimenti fieristici, stampa digitale e servizi per la comunicazione a 360° con sede a Parma, CERCA un Grafico, Web Graphic, per inserimento full time nel proprio reparto produzione e creativo. Richiesti:

-ha età compresa tra i 25 e i 45 anni

-ha maturato esperienze significative in agenzie di comunicazione o aziende in ambito tipografico e stampa

-ottima conoscenza della suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator)

-ottima conoscenza gestione profili social (Facebook, Instagram, Linkedin)

-Buona conoscenza nella creazione di siti web in Wordpress

-Buona conoscenza lingua inglese

Hostess e interpreti

Siamo un gruppo di Professionisti che opera nel settore della domanda e dell' offerta di specifici servizi che vengono richiesti da Aziende e Privati.

Cerchiamo hostess e interpreti con ottima conoscenza della lingua inglese per gli eventi:

- parma Cibu's dal 3 al 6 maggio c.a.

- SPS dal 24 al 26 maggio c.a.

Consulente immobiliare

Vuoi crescere professionalmente e diventare un agente immobiliare di successo? Nota Agenzia Immobiliare di Parma e provincia, ti offre la possibilità di entrare a far parte del loro team e intraprendere un percorso di crescita professionale. Avrai la possibilità di imparare una professione piacevole e stimolante che ti permetta di metterti alla prova e di essere formato a 360 gradi. il piacere di costruire e intraprendere una carriera di successo con un team affiatato disposto a insegnarti e supportarti e la possibilità di raggiungere rapidamente un compenso elevato. Cosa ti offriamo?

6 mesi di formazione retribuita più provvigioni;

L'opportunità di imparare una professione e intraprendere una carriera di successo fin da subito;

la possibilità, dopo i primi mesi, di raggiungere via via un compenso sempre più elevato commisurato alle tue competenze;

requisiti necessari: diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio, anche senza esperienza.

Commessa nuova apertura negozio Collecchio (PR)

Nuova apertura negozio capsule e macchine per il caffè a Collecchio (PR). Sarai la/il Responsabile del nostro nuovo punto vendita attraverso la gestione di tutta l'operatività dello stesso. Dovrai garantire il raggiungimento degli obiettivi di budget e di immagine del brand in accordo con le strategie aziendali. Assicurerai il rispetto di tutte le operations quotidiane del negozio: fiscali, contabili, amministrative, logistiche, HR.

OFFRIAMO: -formazione -periodo di prova iniziale finalizzato all'assunzione -incentivi raggiungimento budget Orari di lavoro: da Lunedì a Sabato 9-13/15.30-19:30 (giorno di riposo da stabilirsi)

REQUISITI -risiedi entro 10 km da Collecchio e sei automunito -diploma di scuola media superiore -capacità avanzata di utilizzo dei principali pacchetti informatici (word, excel, google drive) -hai maturato almeno un anno di esperienza come commessa (o -disponibilità immediata)

SOFT SKILLS: -possiedi ottime capacità commerciali e comunicative -possiedi doti analitiche e di gestione -capacità di problem solving -sei attento alla cura dei dettagli, ti piace l'ordine e la pulizia.

1 Addetto/a ufficio gare-figura junior

Cercasi 1 figura junior per inserimento in ufficio estero/commerciale all’interno di azienda che opera nel settore delle gare d’appalto internazionali, orientate ai paesi in via di sviluppo. requisiti minimi: conoscenze linguistiche, obbligatoria buona conoscenza inglese e francese. altre lingue gradite. conoscenze informatiche, pacchetto office, excel etc

Ricerca Agente plurimandatario

Azienda con sede a Parma operante nel settore dei servizi per ufficio, attiva sul territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da 40 anni, cerca agenti plurimandatari per la commercializzazione di stampanti multifunzione e soluzioni informatiche di gestione documentale. Sono richieste: capacità comunicative, patente di guida e conoscenza della lingua inglese. Saranno prese in considerazione le candidature ricevute entro e non oltre Domenica 15 Maggio 2022.

Collaboratore redazione

Cerchiamo una risorsa, all'interno della Business Unit Publishing & Smart Printing, che affiancherà la Redazione nell'intero flusso produttivo del Diario scolastico personalizzato. A partire da una prima fase di contratto, gestione del cliente e raccolta del materiale, il candidato/a provvederà alla preparazione e predisposizione delle bozze coordinandosi con il team grafico per l'impaginazione del diario, fino alla correzione e revisione finale con le Scuole. Sono richieste ottima conoscenza del pacchetto office e buona capacità di scrittura.

Impiegato ufficio import/export

Assumiamo con contratto di tirocinio retribuito di 6 mesi una persona per ufficio import/export; la mansione prevede il coordinamento e l'organizzazione dei trasporti (da/per tutto il mondo, prevalentemente Europa) dal punto di vista operativo e normativo, in stretto contatto con i clienti, fornitori, trasportatori, agazzini, dogane, amministrazione etc... Impegno: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30; è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. Età compresa tra i 20-25 anni, anche prima esperienza.Titolo di studio: Diploma commerciale/ linguistico o laurea.

Operaio metalmeccanico

OPERAIO MECCANICO – MECCATRONICO PER AZIENDA PRODUZIONE PRODOTTI PER EDILIZIA, ETA’ 21-25 ANNI PREF. MINIMA ESPERIENZA IN OFFICINA. CONTRATTO APPRENDISTATO. requisiti richiesti: ALMENO 6 MESI OFFICINA MECCANICA. Diplomato. automunito.

AGENZIA PER IL LAVORO Casalmaggiore, 07/04/2022

3 operai generici metalmeccanici/addetti alle linee di verniciatura

4 montatori elettro-meccanici

2 montatori meccanici lettura disegno

Operai settore legno per aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) e Viadana (MN), Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o addetti all’imballaggio e/o montatori e/o verniciatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

3 operai addetti alla conduzione impianti settore legno

Per azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

4 operai generici su linee produttive

Per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

2 Carrellisti per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR)

È richiesta esperienza pregressa su carrello elevatore frontale, disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo e possesso del patentino del muletto; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda clienti.

2 Idraulici

Per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Posatore di Serramenti

Per azienda in zona Piadena (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Lattoniere

Per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare in quota; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

6 Carrellisti/magazzinieri con patentino

Per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

2 Addetti alla raccolta rifiuti

Per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 tecnico automazione

Per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza maturata come manutentore su impianti elettrici industriali e conoscenza dei PLC; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente.

2 elettricisti su impianti industriali

Per aziende della zona di Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede minima esperienza maturata come elettricista su impianti elettrici industriali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Responsabile di reparto produttivo

Per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente.

7 Autisti patente CE (guida di autotreno)

Per importanti aziende clienti del settore trasporti e metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana) disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO PER 3 MESI (PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA).

2 Autisti patente C (guida di camion)

Per importanti aziende clienti site in zona Casalmaggiore (CR) e San Giovanni in Croce (CR); si richiede disponibilità a trasferte nord Italia con viaggi in giornata; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Pakerista/Palista

Per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

3 Saldatori a filo

Per aziende clienti della zona di Marcaria (MN) e San Giovanni in Croce (CR) e Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 piegatore lamiera e un addetto al taglio laser

Per aziende clienti della zona di Casalmaggiore (MN) e San Giovanni in Croce (CR) e Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Saldatore a tig/mig su acciaio inox

Per carpenteria metallica della zona di Viadana (MN); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Impiegato back office finanziario/assicurativo

Per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma e/o Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

2 disegnatori meccanici

Per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona di Piadena (CR) e Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di programmi di disegno 3D; inglese scolastico; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 programmatore macchine utensili

Per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza nella programmazione cnc bordo macchina; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda.

1 Impiegato customer care

Per azienda della zona di Sabbioneta (MN); si richiede diploma e/o Laurea (breve o magistrale) e buon inglese e tedesco parlati e scritti. Si offre contratto diretto si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda.

1 impiegato contabilità fornitori

Per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e laurea ad indirizzo economico/aziendale; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 impiegato ufficio amministrativo

Per aziende in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e diploma ad indirizzo amministrativo; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 operatore fiscale 730

Per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e disponibilità a tempo determinato per la durata della campagna fiscale.

1 Impiegato di magazzino

Per azienda di Viadana (MN) si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo e diploma; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

1 Ingegnere Ambientale o Civile

Per azienda di Casalmaggiore (CR) si richiede laurea in ingegneria civile o ambientale, iscritta all’albo degli ingegneri e con una discreta esperienza lavorativa in materia di progettazione o direzione lavori, nonché nella sicurezza dei cantieri (con eventuale abilitazione per i cantieri mobili della L.81/2008); si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 12 mesi con possibilità di asunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente.

2 infermieri professionali

Per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”

4 OSS/ASA

Per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”

1 Banconista GDO

Per negozio di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa come commesso banco gastronomia; si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato.

1 Consulente di bellezza

Per negozio di Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza di almeno 2 anni nella vendita nel settore profumeria, erboristeria, parafarmacia; si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato.

1 Assistente bagnanti

Per la zona di Torre de Picenardi (CR); si richiede esperienza e attestato di abilitazione e disponibilità nel periodo estivo; si offre contratto a tempo determinato di somministrazione.

1 tirocinante

Per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona Viadana (MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità fulltime per 6 mesi; si offre rimborso di 500€.