Lui vuole fare sesso, lei gli ruba lo smartphone: doppio insegumento, denunciata 46enne

Ieri pomeriggio alle 16 un equipaggio delle Volanti è intervenuto in viale Fratti, allertato da un uomo che denunciava il furto dello smartphone. Appena giunti in via Fratti, all'altezza di via Giuseppe Muggia, gli agenti hanno visto lo stesso derubato che stava correndo via Muggia verso viale Mentana alla ricerca di una donna: è lei che gli avrebbe rubato il cellulare.

Secondo il racconto dell’uomo, all'1 circa, si era messo alla ricerca di una donna per consumare un rapporto sessuale. Incontrava casualmente una donna che gli chiedeva un cellulare per mettersi in contatto un'amica che gli avrebbe dovuto prestare l'appartamento. Facendo finta di parlare con qualcuno camminava percorrendo viale Bottego raggiungendo la vicina via Trento. A quel punto, inseguita inutilmente dall’uomo, accelerava il passo e iniziava a correre facendo perdere le sue tracce dopo il sottopasso di via Trento.

Ieri pomeriggio, l’uomo mentre era in via Trento rivedeva la donna: indossava il medesimo abbigliamento della notte. Fermata, gli ha risposto che gli avrebbe restituito lo smartphone in giornata. Ma mentre gli parlava è nuovamente scappata in viale Fratti. L’uomo a quel punto dopo aver composto il 113, con il cellulare prestato da un amico, iniziava l’inseguimento della donna.

Gli operatori della Volante sono riusciti a raggiungere e fermare la donna. Lei era sprovvista di un qualsiasi documento utile all'identificazione. L'atteggiamento ostile e nervoso non ha aiutato in questa fase. E' stata portata in Questura per le operazioni di fotosegnalamento e poi identificata in una 46enne cubana irregolare sul territorio nazionale. Tuttavia l'attività di controllo non permetteva di rinvenire il cellulare indicato dall’uomo.

La donna è stata denunciata per furto aggravato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione al fine dell'adozione di tutte le procedure per l'espulsione dal territorio con accompagnamento presso il C.P.R.