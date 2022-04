Senso unico alternato con semaforo sul ponte di Panocchia

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che martedì 26 aprile, verrà istituito il transito a senso unico alternato con regolazione semaforica lungo la SP32 Pedemontana in corrispondenza del Ponte sul torrente Parma, in località Panocchia.

La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del rinfianco in calcestruzzo di un giunto di dilatazione, lavori eseguiti dalla Ditta MAVI di Roma che comporteranno l'istituzione del transito a senso unico per la durata dei lavori. Le lavorazioni verranno ultimate entro la giornata e il cantiere sarà rimosso, con il ripristino della circolazione a doppio senso.