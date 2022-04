Si aggiravano tra i piani di un condominio con arnesi da scasso: i residenti chiamano il 112 e le fanno bloccare

Sono stati alcuni cittadini a segnalare al 112 la presenza di due ragazze che si aggiravano tra i pianerottoli di un condominio di via Langhirano. Pochi minuti dopo la pattuglia del Radiomobile di Parma è intervenuta fermandole.

Le ragazze non hanno fornito nessuna giustificazione sulla loro presenza all’interno dello stabile e con diverse scuse hanno cercato di allontanarsi. Controllate le porte d’ingresso e parlato con le persone presenti nelle case, è stato accertato che nessuno degli appartamenti aveva subito una incursione. Ma quando le due ragazze sono state condotte in caserma e perquisite da personale femminile, si è scoperto che avevano addosso due lastre in plastica della lunghezza complessiva di 18 cm, cinque cacciaviti di varie dimensioni, una chiave inglese ed un paio di guanti da lavoro. Al termine delle formalità una 20enne di origine serba, in Italia senza fissa dimora, è stata denunciata per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Mentre l'altra giovane - minorenne - è stata affidata ad una casa di prima accoglienza.

L’Arma dei Carabinieri di Parma sottolinea l’importanza della sicurezza partecipata derivante della collaborazione di tutti i cittadini nel segnalare la presenza di persone sospette che si aggirano nei pressi delle abitazioni e degli esercizi commerciale. L’ultima segnalazione ha infatti sicuramente evitato un furto.