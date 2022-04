Fermata dell'Alta Velocità a Parma, vertice a Roma. Pizzarotti: "Passi avanti" - Video

Continua l’impegno dell’Amministrazione in merito al potenziamento dell’accessibilità all’alta velocità per la città di Parma. Il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi, accompagnati dai dirigenti dei lavori pubblici e patrimonio, Michele Gadaleta e Tiziano Di Bernardo, hanno partecipato alla riunione del tavolo tecnico inter-istituzionale presso il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto nel luglio scorso.