Dà in escandescenza nella residenza sanitaria di via Vasari: denunciato un ventenne brasiliano

Ieri pomeriggio alle 13.15 circa la polizia è intervenuta nella Residenza Sanitaria Trattamento Intensivo Santi di via Vasari per la segnalazione di una persona molesta all'interno della struttura sanitaria.

Giunti sul posto, all'interno del centro, c'erano diversi dipendenti del centro, professionisti sanitari, che discutevano verbalmente con la persona in questione.

Secondo quanto riferito dai medici della struttura sanitaria, il soggetto, frequentatore del centro, identificato per un uomo di 20 anni nato in Brasile, si era alterato manifestando aggressività verbale verso i presenti e polemizzando su delle questioni inerenti il pranzo. A quel punto i medici e i responsabili della struttura provavano a tranquillizzarlo senza tuttavia riuscire nell’intento, e trascorsa circa un 'ora, decidevano di chiamare il 113.

All’arrivo delle Volanti l’uomo, senza documenti al seguito, veniva accompagnato in Questura, al fine di identificarlo. Dagli accertamenti il cittadino brasiliano è risultato essere gravato dalla misura di prevenzione dell'Avviso Orale emessa dal Questore di Parma. Il giovane inoltre risulta già conosciuto agli Uffici di Polizia in quanto annovera diversi precedenti di Polizia per resistenza a P.U., reati contro la persona e reati di interruzione di pubblico servizio. Il 20enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.