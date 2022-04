Alcol alla guida: 2.000 etilometri monouso gratis in Emilia romagna

L’Osservatorio sulla sicurezza stradale in Emilia-Romagna distribuirà gratuitamente, nel corso di varie iniziative ed eventi, duemila etilometri monouso. «E' un messaggio culturale per avvicinare le persone a questo dispositivo. La nostra proposta - spiega il presidente dell’Osservatorio della Regione Mauro Sorbi - è di portarlo sempre con sè per permettere di verificare il tasso alcolemico prima dell’avvio dell’auto, dopo momenti conviviali o di altro tipo in cui si è fatto uso di alcol. Ci avviciniamo a un periodo di ponti, feste, ferie e quindi potremo esagerare con assunzione di alcol. Quindi con una piccola spesa (pochi euro) e un pò di pazienza, prima di mettere in moto il nostro mezzo utilizziamo questo dispositivo di piccolissime dimensioni, che si può tenere in auto, nella borsa, in tasca e dopo pochissimo tempo sapremo se saremo in grado di guidare o meno».



Sorbi ricorda infatti che nel 2021 i dati relativi agli accessi ai punti di Pronto Soccorso dell’area metropolitana di Bologna segnalano che 149 sono stati gli ingressi a seguito di incidente stradale in cui sono stati rilevate sostanze psicoattive, tra cui 79 per alcol. Nei primi due mesi del 2022 sono già 18, 11 per alcol. Nel 2020 in Emilia-Romagna, nonostante il lockdown, le infrazioni per guida in stato di ebbrezza sono state 923, 9.800 i punti decurtati.

«Pensate a quante tragedie potremmo evitare - continua il responsabile dell’Osservatorio - gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l’alto numero di morti e di invalidità (permanenti e temporanee) che causano».