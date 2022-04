Pizzarotti e la giunta, presentato il bilancio di fine mandato - Video

È stato presentato oggi il Bilancio di Fine Mandato da parte del Sindaco, Federico Pizzarotti, presenti anche alcuni membri della Giunta Comunale, nei suggestivi spazi del complesso di San Paolo, recentemente ristrutturato.

La pubblicazione denominata “Dire Fare Contare Partecipare – Comune di Pama Bilancio di Fine Mandato 2017 – 2022” è disponibile on line: www.direfarecontarrepartecipare.it

“Ha uno scopo informativo – come ha spiegato il sindaco Federico Pizzarotti – ed è a disposizione di cittadini ed associazioni con la finalità di rendicontare quanto fatto in questi anni. Lasciamo sicuramente un Comune migliore di quello che abbiamo trovato e che deve guardare avanti per migliorare sempre”.

Il sindaco, Federico Pizzarotti, si è soffermato sul senso della pubblicazione: “In queste pagine potrete trovare una città che non si è mai fermata, non si è mai pianta addosso, ma dal giorno della nomina a Capitale Italiana della Cultura, e prima di questo nei 5 anni precedenti, si è presa cura di sé. Ha investito sulla famiglia e sulle scuole, su infrastrutture più moderne e veloci, in spazi e aree verdi vivibili e accessibili, in servizi sempre più a stretto contatto col cittadino, in una mobilità sostenibile e legata alla salvaguardia dell’ambiente. Dietro ai numeri e ai conti troverete l’anima di una città che si è finalmente rimboccata le maniche. Le sfide non sono finite, all’orizzonte ne nascono sempre di nuove. Ma Parma ha dimostrato di essere pronta. E lo è stata perché, giusto dirlo, dietro alle strade, ai palazzi, agli agglomerati urbani o alle luci, dietro alla città c’è una grande famiglia: questo lavoro decennale è il frutto maturo di un profondo e certosino lavoro di squadra. Per questo ringrazio gli assessori, i dipendenti comunali tutti e il Consiglio Comunale. Ognuno di loro ha contribuito a fare di Parma una città all’altezza dei sogni che ha”.