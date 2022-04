Trovati con le dosi pronte: denunciati due spacciatori. In Ghiaia fermato un giovane che girava con un coltello a scatto

Servizi in città da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma che, nella giornata di ieri hanno identificato oltre 70 persone e controllato più di 40 mezzi.

I controlli nelle zone nevralgiche sono stati finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio e prevenire lo spaccio. Due le denunce per detenzione di droga ai fini di spaccio. La prima nei confronti di un 35enne gambiano in Italia senza fissa dimora che, in via Imbriani è stato trovato con oltre 15 grammi di hashish suddiviso in dosi.

La seconda riguarda un 29enne gambiano in Italia senza fissa dimora che, in via Toscana è stato trovato con 13 grammi di hashish suddiviso in dosi e la somma di oltre 100 euro, guadagnate con l’attività di spaccio.

Denunciato anche un 45enne brasiliano controllato in via Armstrong: è risultato gravato da decreto ed ordine di espulsione. Mentre un giovane è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: girava in Piazza Ghiaia con un coltello a scatto con lama lunga 7 centimetri.