Stazione di Parma, un salto nel 1920 - Foto

Transito «storico», oggi attorno alle 12.30, alla stazione ferroviaria: sul quarto binario è sfrecciata una coppia d’eccezione. Di ritorno da una delle tante manifestazioni per appassionati di treni, è passata una vecchia locomotiva a vapore assieme a un locomotore di più recente fabbricazione, utilizzato per l’effettuazione di treni storici.

Il passaggio alla stazione di Parma non è stato annunciato in modo particolare ma con il rituale «Treno in transito al binario 4. Allontanarsi dalla linea gialla». Peccato, perché ai tanti viaggiatori in attesa forse è sfuggito l’insolito passaggio, degno sicuramente di attenzione.

La locomotiva a vapore (685 089) fa parte di un gruppo di locomotive costruite tra il 1912 e il 1928, mentre il locomotore (E 656 023) è più «giovane»: è stato costruito nel 1975.