Auto si ribalta in tangenziale Nord: gravissima una persona

Grave incidente ieri sera in tangenziale Nord. Erano circa le 23,30 quando un'auto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo, è uscita di strada e si è ribaltata. La persona alla guida è stata soccorsa dai mezzi del 118 ed è stata ricoverata al Maggiore. Le sue condizioni sono gravi.