Tra una settimana Cibus, in stazione corsa contro il tempo per ascensori e scale mobili. Ma non solo... - Le foto

Dal 3 al 6 maggio si terrà a Parma il Salone internazionale dell’alimentazione «Cibus». In tanti si chiedono come si presenterà la nostra stazione ferroviaria, che prevedibilmente vedrà un aumento dei viaggiatori in arrivo e in partenza. Occhi puntati sugli ascensori e sulle scale mobili. Ma ci sono altre criticità.

Da diverse settimane sono fuori uso, bloccati tra un piano e l’altro, i due ascensori che collegano il sottopassaggio principale ai binari dal 2 al 5, dove fermano i treni più importanti. La cartellonistica indica il 30 aprile come data stimata per il ripristino degli impianti. Speriamo vivamente che entro sabato gli ascensori riprendano davvero a funzionare. Nel frattempo continuano i disagi per chi ha bagagli pesanti e per chi ha difficoltà a salire e scendere le scale. Anche chi ha con sé la bicicletta (ammessa sui treni regionali e sugli Intercity) deve arrangiarsi e utilizzare le scale sollevandola. Pure le scale mobili non godono di ottima salute: ogni tanto qualcuna si guasta e compaiono gli «sbarramenti» gialli.

Non gode di buona salute anche la «riga gialla» che gli altoparlanti invitano a non superare quando vengono annunciati i treni in transito (si tratta dei treni merci): in diversi punti è malridotta e rischia di far inciampare chi non se ne accorge. Non mancano, poi, carrozze imbrattate da ignoti teppisti: a volte anche i finestrini non vengono risparmiati.

Va anche annoverata la mancanza, da diversi anni, di un’edicola. Il locale dove si trovava l’edicola (al piano -2) è chiuso.

Fuori dalla stazione c'è ancora il cartello all’inizio di via Monte Altissimo che annuncia la chiusura definitiva, dal 25 gennaio 2012, del deposito cicli/motocicli della stazione ferroviaria. In previsione dell’inaugurazione della stazione rinnovata, avvenuta il 6 maggio 2014, questo deposito è stato chiuso e ne è stato aperto un altro (la «Cicletteria»), tuttora in funzione.