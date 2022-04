Weekend di incidenti. In via Langhirano coinvolti due conducenti ubriachi, poi passati alla lite - Foto

Fine settimana complesso per le pattuglie del Comando di Polizia Locale di Parma impegnate nei controlli stradali e di sicurezza stradale. Nella tarda serata di venerdì in due distinti incidenti, a seguito dell'impatto con due auto sono morti due caprioli: il primo in via Emilio Lepido, località San Prospero, e il secondo in strada val Parma a pochi km da Pannocchia.



Una collisione di ben altra natura si è verificata alle 23,30 quando in via Langhirano, a poca distanza da via Torrente Bratica, si sono scontrate due auto i cui conducenti erano ubriachi e all'incidente è seguita anche un'animata discussione. Dopo i rilievi del caso gli agenti intervenuti hanno ritirato la patente ad entrambi e stilato denuncia per guida in stato di ebrezza.



Alle prime luci dell'alba di sabato un'automobile e una bici si sono scontrate in via Du Tillot: il ciclista ha riportato ferite lievi. Alle 8 del mattino le pattuglie sono intervenute per un incidente che ha fortunatamente solo danneggiato i veicoli in via La Spezia, zona Cavagnari.

Alle 12 il nucleo di Pronto Intervento si è attivato poichè a causa di una buca sull'asfalto dell'Asolana nella rotatoria con via Forlanini sono rimasti danneggiati quattro veicoli e la viabilità ha subìto un rallentamento per permettere rilievi e la messa in sicurezza della strada.

Nel pomeriggio si sono verificati ben quattro incidenti: il primo tra un'auto e una bicicletta all'inizio di via Trento (con lievi ferite per il ciclista), il secondo tra Paradigna e via Mazzacavallo, il terzo in via Toschi, l'ultimo si è verificato tra un'autovettura e uno scooter, tra via Bixio e via Benassi (il conducente minorenne dello scooter è arrivato in ospedale con prognosi riservata). Per questo incidente il Pm ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e il conducente dell'auto è indagato per lesioni lievi.



Intorno alle 23 di domenica notte sulla tangenziale nord, all'altezza dell'uscita 8, nella semicurva della Crocetta un veicolo condotto da 45enne residente in provincia si è schiantato contro il guardrail. Il ferito è stato portato al Pronto Soccorso mentre la pattuglia in servizio ha regolato la circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

"Questo fine settimana sembra aver interrotto un lungo periodo di relativa calma sul fronte degli incidenti stradali in città - recita una nota del Comando -. Si ricorda che la ricostruzione dei sinistri è supportata anche dalle telecamere di video sorveglianza presenti nelle zone di impatto. Con il ritorno di un numero rilevante di veicoli in circolazione si raccomandano vivamente le regole di sicurezza e di non mettersi al volante in condizioni alterate, una scelta davvero pericolosa per sè e soprattutto per gli altri utenti della strada. "