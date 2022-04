Rapina una ragazza a una festa: denunciato. Ma a casa sua i carabinieri tovano anche un ricercato

Quella che doveva essere una lunga serata di festa si è trasformata in una brutta avventura per una 25enne di origine nigeriana. La ragazza è stata rapinata da un connazionale di 33 anni la notte del 25 aprile, in Via Coppi, in un capannone utilizzato per il party.

Dopo insistenti avance, all’ennesima risposta negativa, l’uomo l'ha minacciata con una bottiglia e si è fatto consegnare le chiavi dell’auto dell’amico con cui è arrivata al locale, ed è quindi fuggito a bordo del mezzo.

Immediata la denuncia presentata dai due ai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, che hanno ricostruito la vicenda, individuato e denunciato il colpevole.

La ragazza era arrivata nel locale con l’amico che si esibisce come dj e aveva ricevuto le sgradite attenzioni da parte del 33enne che con insistenza chiedeva che lei lo seguisse a casa sua. Al deciso rifiuto si è arrabbiato e minacciandola con una bottiglia si è fatta consegnare quello di cui eras in possesso, ossia le chiavi dell’auto del dj.

E' stato lo stesso deejay a confermare di aver notato l’uomo che girava spesso intorno alla ragazza, e ha aggiuto di conoscerlo come frequentatore del locale. Ai due, separatamente, è stato mostrato un fascicolo fotografico con la foto del presunto autore della rapina, riconosciuto da entrambi. Una volta raggiunta l’abitazione del 33enne hanno individuato l’auto parcheggiata regolarmente chiusa.

Dalla perquisizione domiciliare sono emerse le chiavi della vettura. All’interno dell’appartamento c'era anche un 25enne nigeriano che al termine degli accertamenti è stato arrestato poiché destinatario, da novembre 2021, di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio Esecuzioni Penali: deve scontare la pena di oltre 7 mesi di reclusione per reati commessi in materia di stupefacenti nella città lagunare tra il 2020/2021.

Al termine, il 33enne è stato denunciato per rapina mentre il 25enne è stato portato al carcere di Parma.