Sette anni di violenze e minacce alla moglie anche davanti ai figli: arrestato 50enne

Per lui, 50enne residente in provincia, il Gip ha deciso di far aprire le porte del carcere. Maltrattamenti in famiglia è l'accusa emersa dall'indagine della Compagnia carabinieri di Parma, coordinata dalla Procura.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata da una donne ad inizio aprile, che dopo 7 anni di minacce e violenze da parte del marito ha infine deciso di chiedere aiuto ai carabinieri di una Stazione del Parmense. La vittima ha raccontato diversi episodi, orientati a instaurare un clima di violenza e prevaricazione da parte del marito per annichilirla. In particolare, una serie di violenze quasi sempre avvenute in presenza dei figli minorenni.

Diverse volte la donna, per fuggire alle ire del marito, si è rifugiata a casa dei genitori. Proprio questi ultimi, che abitano al piano di sopra, hanno fornito ai carabinieri dichiarazioni in ordine alle violenze che sarebbero state perpetrate dall’uomo nei confronti della figlia, anche in loro presenza. La migliore amica della donna ha testimoniato a sua volta delle confidenze ricevute dalla vittima sulla grave situazione familiare, fornendo a supporto una serie di messaggi scambiati tra loro.

Il Gip, alla luce degli elementi indiziari acquisiti, sulla base delle dichiarazioni raccolte in ambito familiare, dell’acquisizione dei messaggi intercorsi tra le due amiche, ritenendo integrata la gravità indiziaria, ha disposto, nei confronti del 50enne, la misura cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è pra nel carcere di via Burla.