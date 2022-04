Spaccata al Mister Boito Bistrot: vetrina in frantumi e cassa sparita. (Video) La rabbia del titolare: "E' uno schifo"

Brutto risveglio per il titolare del Mister Boito Bistrot, vittima di una spaccata avvenuta nella notte.

La vetrina è stata mandata in frantumi ed ignoti si sono portati via la cassa.

Indagini in corso.

In un video postato sul suo profilo Facebook, Massino Delsoldato, titolare del bar sfoga tutta la sua rabbia per il furto ma anche per il danno, il vandalismo subito: "E' uno schifo", ripete più volte spiegando come "il locale abbia subito 40 controlli dalla polizia municipale in due anni, verbali, tutti negativi, ma adesso che l'allarme suona da due ore, nessuno si è ancora visto". La sua rabbia è rivolta anche contro l'amministrazione comunale. Delsoldato mostra poi come i ladri non si siano fermati alla "sola" cassa ma abbiano portato via anche alcune bottiglie.