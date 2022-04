A maggio Stt sarà messa in liquidazione. Dal 2024 70 nuovi varchi agli accessi in città

Stt, la grande holding nata nel luglio del 2009, che ha avuto fino a 8 società sotto il proprio controllo (oggi ridotte a due , Stu Authority e Stu stazione) sarà messa in liquidazione a maggio e chiuderà i battenti entro fine 2024 per consentire di concludere gli ultimi interventi delle due partecipate. La delibera è stata votata con i si di tutti i gruppi del consiglio comunale con la sola eccezione della Lega che si è astenuta. Durante il dibattito, Ferretti, collegato da remoto perché in quarantena, ha ricordato che dei 52 milioni di azioni Iren date dal Comune in pegno a Stt nel febbraio 2011 per un valore dell’epoca di 65 mln, ne sono state vendute 37 milioni mentre 15 torneranno al Comune. Il valore nominale è peto aumentato da 1,22 a oltre 2 euro per azione per cui il valore di rientro sarà di 37 milioni di euro





"I dati sulle presenze degli alunni stranieri nelle scuole di Parma sono di competenza dell’ufficio scolastico provinciale e il Comune non può influire sulla composizione delle classi rispetto alle percentuali presenti nelle singole classi", lo ha detto l’assessore alla Scuola Ines Seletti in risposta a un’interrogazione di Luni Colla (Misto) che li aveva richiesti. Seletti ha precisato che il Comune ha comunque un monitoraggio della situazione e attua progetti di inserimento.

Dal 2024 saranno attivi 70 varchi elettronici agli accessi all’interno dell’area delle tangenziali che potranno sanzionare i mezzi inquinanti non in regola con i divieti antismog. Dal primo luglio invece gli ausiliari Infomobility potranno fare multe per tutti i tipi di divieto di sosta (stalli disabili, passi carrai, incroci, piste ciclabili ecc) e da questo il Comune pensa di ricavare 700mila euro in più all’anno. È stata poi approvata la delibera che conferma a Infomobility il controllo e la gestione delle righe blu per i prossimi anni.