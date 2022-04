Caduta dal monopattino in via del Campo: un ferito di medià gravità

Ambulanza in via del Campo, zona Sidoli, a mezzanotte. La richiesta di soccorso è arrivata per una persona caduta dal monopattino elettrico. Ancora da ricostruire se si sia trattato di una distrazione o di un ostacolo trovato sulla strada.

Il conducente del monopattino, nell'impatto con l'asfalto, ha riportato traumi di media gravità ed è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore.