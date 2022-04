Danno un pugno a una 15enne e le puntano un coltello allo stomaco mentre è a scuola: tre minorenni denunciati

Hanno tra i 15 e i 17 anni e sono accusati di essere il terzetto che ha picchiato e minacciato una 15enne in una scuola della città.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Parma Centro, che li hanno denunciati, l'episodio era avvenuto all’interno di una scuola della città quando per una discussione, scaturita per futili motivi, la giovane era stata presa di mira ddal trio, che ha iniziato a insultare lei ed al fidanzato, che in quel momento era in didattica a distanza.

Con non poca fatica la studentessa era riuscita apparentemente a calmarli. Ma intorno alle 13.30, orario di uscita dalle aule, la ragazza, impegnata a preparare lo zaino per andare a casa, era stata colpita con un violento pugno da un dei ragazzi e subito dopo minacciata con un coltello a serramanico puntato all’altezza dello stomaco. I tre avevano subito fatto sparire l’arma ma durante l'uscita da scuola avevano continuato imperterriti ad insultarla e minacciarla facendo riferimento anche al fidanzato.

Vedendo all'esterno dell'istituto scolastico la mamma della ragazza, avevano smesso. Il giorno successivo, però, il padre della 15enne è stato contattato dal fidanzato che lo ha informato di quello che era accaduto in classe e della paura della figlia, che non voleva parlane con nessuno. Preoccupato, l'uomo è riuscito a farsi raccontare tutto ed insieme si sono presentati dai carabinieri per la denuncia. Al termine dei riscontri ed acquisti validi elementi indiziari i tre sono stati denunciati per percosse e minacce nei confronti della giovane.