Rete ciclopedonale in città: al via 17 interventi per "ricucire" piste interrotte o non completate

Si amplia e si rinnova la rete ciclopedonale di Parma: il Comune annuncia oltre 947 mila euro i fondi messi in campo per la realizzazione di nuovi tratti di ciclabile e interventi di messa in sicurezza dei tratti esistenti. I lavori prenderanno il via nella prima metà di maggio e avranno una durata di 5 mesi.



Saranno in totale 17 gli interventi localizzati su territorio comunale e su sedime pubblico, quindi senza espropri, che hanno il duplice fine di mettere in sicurezza percorsi ciclabili/pedonali ricucendo tratti oggi non continui e sicuri ed allo stesso tempo rallentare la velocità dei veicoli privati, disincentivandone l’uso.



Si tratta in particolare di interventi di ricuciture di piste ciclabili su itinerari strategici che oggi risultano interrotte e/o non complete; creazione di nuove corsie ciclabili; messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali e/o attraversamenti presso punti attrattivi; creazione di area verde e area blu nel Centro Storico di Parma.

Sono diverse le zone della città interessate: Strada Navetta – Via Bramante, Strada Farnese, Via Chiavari, Str. Langhirano, Via Baganza, Via Trento, Via Toscana, Pista ciclabile Baganzola, area verde e area blu (Centro Storico), Viale Partigiani d'Italia, Via Pertini, Strada Traversetolo, Via XXIV Maggio, Strada Zarotto-Via Battei - Via Sidoli, Via Neipperg, Via Pastrengo– Via Montebello.

“Ulteriori 10 km di tratti ciclopedonali in arrivo tra ricuciture di percorsi interrotti o non completi, messa in sicurezza di attraversamenti e nuove realizzazioni di piste ciclabili e piste soft - realizzate con la sola segnaletica - in funzione del contesto. 17 in tutto gli interventi localizzati sul territorio comunale, entro l’anello delle tangenziali, per dare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili e pedonali e incentivare l’uso della bici in ambito urbano.” – ha dichiarato l’assessora alle politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi.