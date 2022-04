Capannoni, due volte successo (dopo la mostra, coda per avere le foto)

Dopo la chiusura della mostra il 25 aprile, la mostra sui Capannoni, allestita a Palazzo del Governatore dal 12 febbraio con un fantastico riscontro pubblico, successo bis. Oggi la coda è (dalle 15 e fino alle 17) per i tanti che vogliono portarsi a casa una delle foto in esposizione. In cambio, il Centro studi movimenti hanno chiesto un piccolo contributo che sarà utilizzato per coprire parte dei costi delle oltre 60 visite guidate che in questi due mesi sono state offerte gratuitamente alle scuole cittadine di ogni ordine e grado.