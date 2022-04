Vigatto, mancanza di formazione ai dipendenti e carenze igienico sanitarie: multato locale a Vigatto

Ieri controlli nel settore della ristorazione da parte dei militari della Compagnia di Parma, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas, che hanno effettuato accertament, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e del sommerso, oltre che verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati controllati diversi bar e ristoranti nella zona di Vigatto. Tra tutti, uno solo è risultato irregolare in materia sanitaria. Al termine, i militari hanno sanzionato amministrativamente la legale rappresentante del locale per mancanza di formazione per il personale preposto alla preparazione degli alimenti, carenze igienico sanitarie nei locali della cucina e del magazzino e mancanza del cartello degli ingredienti sulla vetrina degli espositori dei prodotti commercializzati.