A Langhirano fugge all'alt e poi rifiuta la prova con etilometro: denunica, multa da 6mila euro e patente ritirata

Le Pattuglie delle Stazioni Carabinieri e della Sezione Radiomobile hanno controllato ieri decine di mezzi e circa 200 persone, con 5 denunce per reati diversi.

In via Trento è stato fermato un giovane nigeriano che, poco prima, aveva ceduto una dose di marijuana ad un cliente, sempre nigeriano. Per il primo è scattata la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente mentre il secondo è stato denunciato per inosservanza di un ordine di espulsione e segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Un uomo italiano, invece, è stato fermato in via Goito con 6 bottiglie di champagne, non riuscendo a provarne l’acquisto; il materiale è stato ritenuto di dubbia provenienza, visto anche il valore importante della merce, e l'uomo denunciato per ricettazione.

Due ragazze, invece, sono state sorprese all’interno di un negozio mentre cercavano di rubare alcuni articoli di bigiotteria e denunciate per furto aggravato in concorso.

In via Cantini a Langhirano, i militari della Stazione di Traversetolo, hanno intimato l’alt ad una vettura che, però, aumentando la velocità, ha cercato di guadagnarsi la fuga. Il veicolo è stato rapidamente raggiunto e bloccato; alla guida è stato identificato un uomo italiano che ha rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro. In questo caso, sono scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la multa di 6000 euro e il ritiro della patente.