Appena atterrato al Verdi e subito reimbarcato per la Moldavia: era bandito dall'area Schengen

Era appena atterrato all'aeroporto Verdi, e subito si è trovato a risalire sul volo diretto in Moldavia. Ieri pomeriggio, infatti, il personale della Polizia in servizio allo scalo parmigiano si è trovato di fronte un passeggero moldavo di 31 anni che era arrivato a bordo del volo proveniente da Chisinau.

Dai controlli in Banca Dati è emerso che era segnalato con un provvedimento di divieto di rientro in tutti i paesi dell'area Schengen. L'uomo, sprovvisto di idonea documentazione attestante lo scopo e le condizioni del soggiorno, non aveva nemmeno sufficienti mezzi di sussistenza. Solo cinquanta euro.

Alla luce delle verifiche è scattato il provvedimento di respingimento alla frontiera, facendolo imbarcare nuovamente sul medesimo aereo di rientro in Moldavia.