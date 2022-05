Mancato completamento di via Forlanini, Cesari critica Parma

Sorbolo Mezzani «Ce l’ho messa tutta, ma nonostante questo, non sono riuscito a fare quello che avrei desiderato portare a termine prima della fine del mandato dell’attuale giunta comunale di Parma: il completamento di via Forlanini dovrà ancora attendere». Si dice dispiaciuto il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari dopo che, con la scadenza della giunta Pizzarotti, non è ancora stato firmato dal Comune di Parma il nuovo accordo che consentirebbe di iniziare le procedure di gara per la realizzazione della strada di collegamento fra il quartiere Spip all’altezza della rotatoria di via Forlanini-via Burla e via Mantova a Bogolese.

«Dal primo giorno in cui mi sono insediato in Provincia, insieme al neopresidente Andrea Massari e al delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi – continua Cesari – abbiamo tentato di fare il possibile per sbloccare un’opera che attende da diversi anni risposte. Già grazie all’impegno formale dell’ex presidente provinciale Diego Rossi, si erano fatti importanti passi avanti: proprio da parte della Provincia e anche al nostro impegno si era prorogata, lo scorso marzo, la pubblica utilità dell’opera.

Il tempo quindi per sottoscrivere l’accordo c’era tutto: quasi due mesi sono passati nel silenzio da parte del comune di Parma».

La risposta dell’assessore Michele Alinovi, pubblicata sulla «Gazzetta» lo scorso 12 aprile non convince il primo cittadino di Sorbolo Mezzani: «Queste scuse – afferma –, in qualità di uomo delle istituzioni, mi portano doverosamente a prendere una posizione e dire esattamente come stanno le cose. Questo perché lo dobbiamo ai cittadini della provincia e non solo di Sorbolo Mezzani e Bogolese, che attendono quest’opera per risolvere molte problematiche che colpiscono anche Parma e molte delle sue frazioni rivolte ad est, tra cui il passaggio dei mezzi pesanti e l’inquinamento che producono transitando anche per il centro della città. Ci sono, inoltre, diverse aziende pronte a insediarsi nel nostro territorio che attendono questa firma di cui oggi non c’è traccia. Il Comune di Sorbolo Mezzani non può fare nulla finché questo accordo non verrà siglato, nemmeno attivare gli espropri, come erroneamente menzionato nell’articolo: le risorse sono ancora nelle casse di Parma».

Conclude Cesari: «Auspico pertanto che la prossima giunta cittadina abbia la sensibilità di attivarsi il prima possibile per il bene dei cittadini e degli insediamenti produttivi locali, che oggi si sono visti sfumare l’ultima opportunità da questo mandato».

Christian Marchi