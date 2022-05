Ai carabinieri dice di non abitare nello stabile dove stava entrando, ma i vicini lo smascherano: arrestato spacciatore

L'hanno visto lasciare la bicicletta con cui era arrivato con l'intenzione di infilarsi - continuando a guardarsi intorno - in un condominio di via Genova. E in effetti qualcosa ha visto: la pattuglia del Radiomobile. A quel punto con gesto fulmineo ha infilato il cellulare nella borsetta a tracolla ed è tornato sui suoi passi. Ma a quel punto il suo atteggiamento sospetto e il fatto di essere già noto per frequentare alcuni connazionali con precendenti, il 23enne nigeriano è sgtato fermato per un controllo. E' subito apparso molto agitato ed ha sostenuto che stesse andando in farmacia, negando di abitare nel condominio e di vivere invece per strada.

Nel frattempo, diverse persone entrate all’interno del condominio hanno confermato che il 23enne abitava nello stabile, indicando l’appartamento. Nella camera del giovane, sul davanzale della finestra, sono stati trovati. 11 involucri di colore rosso e di colore nero di diverse dimensioni contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 20 grammi ed in cantina il necessario utilizzato per il confezionamento. Il 23enne è stato arrestato.