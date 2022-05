Cibus, oggi si parte: ritorno alla normalità "golosa" ma con già due primati raggiunti

Due primati sono già stati raggiunti, ancor prima di alzare il sipario: Cibus è la prima grande fiera internazionale dell’agroalimentare che vede il ritorno dei buyer esteri. Inoltre, quella del 2022 è la prima edizione «carbon neutral», con un bilancio neutro sulle emissioni. Con questo biglietto da visita, si apre oggi e si concluderà venerdì, l'atteso salone del made in Italy alimentare, organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare, un evento che pone il cibo di nuovo al centro del dibattito sociale ed economico, mostrando gli scenari e il suo ruolo imprescindibile all’interno della nostra società. La vetrina dell' Authentic Italian presenta oltre 3.000 espositori, che sono un unicum a livello mondiale, come la fiera che li rappresenta. Già registrati anche 50.000 operatori professionali italiani della distribuzione e della ristorazione, che a Cibus non solo incontrano tutti i loro fornitori, ma trovano idee e soluzioni per tutti i canali del food&beverage. Non solo. Arriveranno circa 2.000 top buyer da Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Sud America e Asean. A loro è rivolto il programma «Cibus destination», visite guidate e percorsi tematici in fiera e sul territorio, dedicati a produzioni tipiche, territorialità, fuori casa e sostenibilità. In esposizione circa mille nuovi prodotti che le aziende stanno immettendo nei mercati.

Trend

I trend generali del settore sono prodotti attenti a salute e benessere, gusto e nuove combinazioni di ingredienti, e poi territorialità e packaging sostenibili. I prodotti più innovativi saranno esposti in fiera nell’area “Cibus Innovation Corner”, selezionati da una giuria di esperti. Saranno in parte destinati all’export che presenta aspetti positivi, specie per quanto riguarda l’area extra Ue, meno penalizzata dagli effetti della guerra in Ucraina, che nel 2021 ha rappresentato il 42,6% delle esportazioni alimentari italiane. Saranno quasi mille nuovi prodotti in esposizione a Cibus, pronti a essere lanciati sul mercato interno e su quello estero, sono, infatti, elaborazioni creative sulla base dell’antica storia del saper fare dell’alimentare italiano. Sono prodotti che, rispondendo alla domanda dei consumatori, si focalizzano negli ambiti dei prodotti salutistici, della ricerca del gusto anche attraverso nuovi mix di ingredienti, della tradizione dei prodotti tipici locali, dei packaging ecosostenibili, del benessere animale. Cento di questi prodotti, destinati sia al canale retail sia a quello Horeca, saranno esposti nell’area “Cibus Innovation Corner”, situata nel Padiglione 8. Ma non è tutto. Le innovazioni di prodotto e di progetto di numerose startup sono presentate in uno spazio specifico di Le Village by Crédit Agricole Parma, con il supporto di Ice Agenzia.

I convegni

Al convegno inaugurale seguiranno l’assemblea nazionale di Federalimentare e il convegno di Ice Agenzia che illustrerà Il nuovo servizio basato sulla tecnologia blockchain. A Cibus 2022 sarà presente una “Area Horeca The Hub” dedicata alle aziende del fuori casa, un canale di vendita di cui si parlerà anche nel convegno “I vantaggi dell’innovazione digitale nell’out of home: personalizzazione e attenzione al food cost”, con la partecipazione di Jakala, prima MarTech company europea con una forte expertise di strategia, dati, tecnologia e media, in grado di aiutare i suoi clienti a migliorare le loro performance di marketing & sales con un impatto misurabile sulla loro top line. In fiera saranno presenti anche i birrifici indipendenti e si terrà il Concorso “Birra dell’Anno”. “Cibus4Sustainability” è il progetto ideato e organizzato da Cibus, in collaborazione con PwC Italia, sulle buone pratiche sostenibili di industria e distribuzione, che sarà presentato alla presenza di retailers nazionali, internazionali e grandi aziende agroalimentari il 4 maggio. Le potenzialità dell’export saranno invece analizzate nel convegno “La dinamica delle private label a livello internazionale”.

Cibus Off

Anche per l’edizione 2022, Cibus organizza il Fuori Salone che prenderà vita tra le vie del centro di Parma da oggi a domenica. Il complesso di San Paolo, da poco ristrutturato e aperto al pubblico, ospiterà eventi, mostre, laboratori e incontri. In particolare, viene inaugurata oggi la mostra “Art save the food” a cura di Claudio Composti, che resterà aperta fino al 5 giugno. Inoltre, il 7 e l'8 maggio verrà ospitato a Parma, “Interno Verde” il festival che eccezionalmente aprirà al pubblico i più suggestivi e curiosi giardini privati di Parma.