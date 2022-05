Coldiretti: la filiera del cibo vale 575 miliardi. E' la prima ricchezza del Paese

Il cibo è diventato la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 575 miliardi di euro nel 2021, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Lo attesta un’analisi di Coldiretti diffusa in occasione della 21/ma edizione di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione che si svolge a Parma da oggi fino al 6 maggio.

Per l’occasione, nel proprio stand la Coldiretti ha inaugurato questa mattina la mostra 'La guerra nel piatto" che racconta gli effetti del conflitto sulla filiera agroalimentare. Secondo i dati forniti da Coldiretti, gli aumenti riguardano il tetrapack (+15%), le bottiglie e i vasetti di vetro (+30%), i cartoni di imballaggio (+45%), le etichette (+35%), i tappi in metallo (+40%), i tappi in sughero (+20%), i barattoli di banda stagnata (+60%), i contenitori in plastica (+70%), le cassette in legno (+75%) e i fertilizzanti (+170%).

«L'Italia è costretta a importare materie prime agricole a causa dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori che hanno dovuto ridurre di quasi un terzo la produzione nazionale di mais negli ultimi 10 anni - ha detto Ettore Prandini, presidente di Coldiretti - occorre lavorare da subito per accordi di filiera tra imprese agricole e industriali».

Secondo l’associazione, il settore vale quasi un quarto del Pil nazionale e vede impiegati 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio.