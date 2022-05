Lavorava all'allestimento degli stand di Cibus e intanto rubava televisori: denunciato operaio

Ufficialmente operaio ma col vizio del furto. E non è andata diversamente durante l'allestimento degli stand di Cibus: il 42enne è stato denunciato per furto aggravato. Durante i lavori si era portato via due costosi televisori del valore di oltre 3mila euro.

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio, avvisati dei furti all’interno di alcuni stand, sono riusciti rapidamente a scoprire il presunto autore grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e all’ausilio delle telecamere a circuito chiuso presenti all’interno del quartiere fieristico.

Dalle immagini si vede un uomo che sabato sera, al momento di lasviare i padiglioni, preleva e trascina fuori dal padiglione i due televisori. Ai militari l'uomo ha inizialmente ha negato tutto, ma messo di fronte all’evidenza - oltretutto al momento del controllo indossava gli stessi abiti del giorno del furto - ha consegnato il bottino nascosto all’interno del furgone della ditta per la quale lavora.