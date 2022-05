Torna la Cetilar Run

Il 6 maggio il tramonto in città si tingerà di verde fluo. Il colore scelto per le maglie della Cetilar Run 2022 sarà sicuramente protagonista della serata, quando centinaia di runner si riverseranno per le strade del centro storico colorandole e animandole durante «l’happy hour», l’ora dell’aperitivo.

Dopo lo stop forzato, a tre anni dall’ultima edizione, torna dunque in grande stile la corsa serale targata Cus Parma e organizzata con la collaborazione del main sponsor Pharmanutra e il patrocinio dell’Università di Parma. La maglia ufficiale dell’edizione 2022 andrà a tutti gli iscritti, sia alla competitiva che alla non competitiva, la Cetilar Run Special. Per tutti, la partenza è fissata alle 19.45. E questa volta, eccezionalmente, non dalla Cittadella. Per quest’anno, infatti, l’evento lascerà la sua «casa» storica per trasferirsi al Parco Ducale.

«È la grande novità di questa edizione – spiega il presidente del Cus Parma Michele Ventura -. Una novità che però non farà rimpiangere il passato: il percorso di 8 km varia solo leggermente, escludendo il transito in Cittadella, ma in compenso prevede il passaggio all’interno del Palazzo Ducale. Non è mai accaduto nella storia. Uno scenario unico: credo che per tutti i runner sarà un’esperienza da ricordare».

«Per questa opportunità – ci tiene a sottolineare Ventura - dobbiamo ringraziare il Comando provinciale dei Carabinieri, in particolare il colonnello Toscani, per la grande disponibilità dimostrata, oltre al Comune di Parma, che ci permette di correre in sicurezza per le vie della città. Certo – conclude – purtroppo non ci siamo ancora potuti scrollare di dosso alcune limitazioni legate ai regolamenti anti Covid, che ci consentono di far partecipare tutti in sicurezza, ma dopo tanto tempo la voglia di tornare a correre insieme è davvero tanta».

«È un evento a cui, confesso, sono molto affezionato – gli fa eco Carlo Volpi, consigliere delegato Pharmanutra -. La Cetilar Run vuol dire sport ma non solo, o almeno non solo in senso agonistico. Dopo tanto tempo, è bello far correre di nuovo a città, potersi riunire, fare attività fisica insieme, sportivi e semplici appassionati, condividendo momenti di gioia e serenità; soprattutto in momenti così difficili, come quelli che stiamo vivendo, c’è bisogno di messaggi positivi».

«Anche per questo – aggiunge -, per dare un segnale di ripresa, di cambiamento abbiamo optato per una maglia diversa dalle precedenti: di colore verde fluo, con i dettagli grafici in blu. Una scelta che segna in qualche modo un cambio di rotta rispetto al passato, pur garantendo continuità, senza perdere la nostra identità: colore diverso ma sempre con la croce centrale e la scritta Cetilar».

A firmare la maglietta è stata ancora una volta Erreà, la ditta parmense sponsor tecnico della manifestazione. «La maglia è realizzata con una tecnica innovativa di transfer digitale che, partendo dal tessuto bianco, permette di giocare maggiormente con la grafica – spiega Stefano Roncarati di Erreà -. Inoltre, come tutti i nostri capi, le maglie sono certificate Oeko-Tex Standard 100: il tessuto tecnico è altamente traspirante, anallergico e antibatterico e i colori sono ad acqua così nessuna sostanza nociva viene in contatto con la pelle».

«È una maglia davvero unica – aggiunge -, che permetterà a chi la indossa di distinguersi in ogni occasione. Unica come la Cetilar Run».