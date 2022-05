Via Emilio Lepido, l'auto sbanda e si incastra tra due pali: un ferito al Pronto soccorso

Incidente poco prima di mezzanotte in via Emilio Lepido, all'altezza di Pittarosso. Per cause ancora in via d'accertamento, un'auto ha sbandato ed è finita fuori strada, incastradosi tra due pali.

Immediati i soccorsi da parte del 118 e dei vigili dei fuoco. Il conducente, che ha riportato traumi di media gravità, è stato portato al Pronto soccorso del Maggiore.