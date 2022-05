La video sintesi della prima vittoria stagionale per le Zebre - Video

Prima vittoria stagionale per le Zebre che superano 23-18 i Dragons di fronte ai 3.200 del Lanfranchi!

Bella giornata di festa sabato scorso a Parma in occasione dell’ultima partita casalinga della stagione del XV di coach Roselli. Nel giorno del saluto ufficiale dei dodici giocatori che a fine stagione lasceranno il club, le Zebre tornano a sorridere anche in campo!

Termina la stagione casalinga, ma non il campionato: questo venerdì le Zebre saranno infatti attese alle 20:35 italiane in casa dei Cardiff Rugby.

La sfida, valevole per il recupero del 12° turno del torneo internazionale United Rugby Championship, sarà trasmessa in diretta su Mediaset Infinity.