Grazie alla segnalazione di un passante lo sorprendono mentre cerca di rubare una bici: arrestato

A notarlo, ieri pomeriggio alle 18.30 in viale Fratti, in corrispondenza dell'ingresso del DUC, è stato un passante: un uomo intento a forzare la catena di una bicicletta, legata agli stalli del parcheggio, col chiaro intento di rubarla.

La Volante della Polizia è arrivata immediatamente sul posto la Volante e anche i poliziotti hanno visto il seduito della scena: l'uomo, munito di un cavalletto, stava proseguendo nei tentatici di rompere la catena di una bici nera da donna.

Bloccato e perquisito, a parte avere in mano la leva del cavalletto, nascosto all'interno del giubbotto aveva anche un grosso coltello a lama liscia, lungo complessivamente 48 centimetri. L’uomo è stato privato dell'arma e dopo essere stato collocato nell’auto di servizio è stato portato in Questura per gli ulteriori accertamenti.

Lo straniero, un cittadino tunisino di 33 anni con precedenti a suo carico, risultava colpito da espulsione da eseguire e inottemperante all'Ordine del Questore di Parma emesso a marzo 2022.

Arrestato per il reato di tentato furto aggravato e denunciato per porto dl armi ed oggetti atti ad offendere e inottemperanza all'ordine del Questore di Parma, è stato condotto al carcere di via Burla.