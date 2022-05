Settimana del mal di testa: incontro aperto con gli esperti del Centro cefalee del Maggiore

Arriva in occasione della settimana del mal di testa, l’incontro aperto al pubblico organizzato dal Centro cefalee della Neurologia di Azienda Ospedaliero-Universitaria, e promosso anche da ANIRCEF, l’Associazione Neurologica Italiana per lo Studio delle Cefalee. Il mal di testa, infatti, rappresenta un disturbo frequente e invalidante nella popolazione generale. L’emicrania, in particolare, colpisce circa il 15% delle persone, affliggendo in particolare le donne, se si considera che ogni tre donne un solo uomo ne soffre. Tanto che la patologia è stata inserita dall’OMS al secondo posto tra tutte le malattie che causano disabilità ed è la prima causa di disabilità in soggetti di età inferiore ai 50 anni.

L’incontro servirà a mettere a fuoco alcune delle cause del disturbo, illustrarne sintomi e le caratteristiche grazie a Paola Torelli del Centro cefalee, affiancata dalle professioniste del Centro e da Lida Ghirardi del settore Qualità e accreditamento del Maggiore. Seguiranno anche informazioni, consigli e indicazioni cliniche per conoscere più da vicino la patologia.

