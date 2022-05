Spingono in un luogo isolato un 14enne e lo rapinano: denunciati due 16enne del Parmense

A Parma un 14enne di Roccabianca era stato minacciato e spinto con forza in un luogo isolato da alcuni giovani, che miravano alle sue cuffiette per la musica da circa 130 euro. L'episodio risale all’inverno scorso, quando la vittima dopo essere scesa dall’autobus, nel tragitto verso la scuola era stata avvicinato da due sconosciuti che, per non destare sospetti, hanno finto di conoscerlo e, scherzando con lui, lo hanno condotto in un luogo più riparato per rapinarlo.

Dopo essersi fatti consegnare le cuffiette Airpods che il giovane aveva in tasca sono fuggiti dopo averlo minacciato: se avesse denunciato, avrebbe avuto delle ripercussioni.

Il 14enne, invece, nonostante fosse ancora impaurito ha avvisato i genitori, che a loro volta hanno chiamato i carabinieri di Roccabianca.

Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini, individuando i vari giovani che - dalle descrizioni fornite dalla vittima - potessero corrispondere all'identikit. Grazie anche agli appostamenti ed ai servizi di osservazioni eseguiti nei giorni seguenti nei pressi di alcune scuole, sono riusciti a identificare i due presunti autori, riconosciuti dalla vittima negli appositi fascicoli fotografici.

Si tratta di due 16enni residenti nel Parmense che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria Minorile di Bologna per il reato di rapina in concorso.

E sul tema delle rapine, le risse e le minacce con giovani protagonisti, negli ultini mesi i carabinieri hanno raggiunto diversi risultati:

I Carabinieri della Stazione di Collecchio, a febbraio, hanno eseguito una misura cautelare della permanenza in casa su disposizione del Tribunale dei Minori di Bologna, nei confronti di cinque ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, che durante la sagra della Croce a Collecchio, si sono resi responsabili di furto;

I Carabinieri della Stazione di Felino, a febbraio, hanno denunciato sette giovani, tra i 14 ed i 15 anni, per incendio e danneggiamento del muro del teatro del paese;

I Carabinieri della Stazione di Noceto, a marzo, hanno denunciato due 17enni per lesioni nei confronti di coetani;

I Carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense, a marzo, hanno denunciato cinque giovani, tra i 15 ed i 17 anni, per violenza privata, minacce e lesioni bei confronti di un 14enne.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, a marzo, hanno denunciato due minori ed una maggiorenne per aggressione ed insolvenza fraudolenta nei confronti di un tassista.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, ad aprile, hanno eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità su disposizione del Tribunale dei Minori di Bologna, nei confronti di tre 15enni responsabili a diverso titolo di rapina ed estorsione;

I Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro, ad aprile, hanno denunciato sei giovani tutti residenti a Parma, tra i 15 ed i 17 anni, per danneggiamento della lavanderia a gettoni del paese.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, ad aprile, hanno denunciato tre giovani, tra i 15 ed i 17 anni, quali presunti autori delle percosse e minacce aggravate nei confronti di una 15enne all’interno di un istituto superiore della città

Numerosi sono stati poi anche i giovani identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria minorile per comportamenti devianti/ pregiudizievoli.