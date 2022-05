Ucraina, Barilla dona un milione alle Ong internazionali

Barilla arriverà presto al traguardo di 1 milione di euro donate a organizzazioni internazionali per il sostegno ai rifugiati e alla popolazione civile ucraina colpita dal conflitto. Le donazioni andranno a realtà come Unhcr, Croce Rossa italiana ed internazionale, Unicef, Save the Children, Caritas e Protezione civile italiana.

A questo si aggiungono le donazioni di prodotto per cui Barilla è arrivata a donare quasi 170 tonnellate, pari a circa 20 mila colli, tra pasta e prodotti da forno, grazie ai principali corridoi umanitari.

"A partire dalla fine di febbraio - spiega il gruppo con sede a Pedrignano, abbiamo deciso di sospendere tutti i nuovi investimenti e le attività pubblicitarie in Russia, fermando le attività commerciali non essenziali e limitando la produzione ai generi alimentari base: pasta e pane. Abbiamo inoltre deciso di non trarre profitto dalla nostra presenza nel Paese. Continueremo inoltre a fare tutto il possibile per garantire gli stipendi e la continuità occupazionale ai nostri dipendenti locali.

Infine, siamo in costante contatto con il nostro distributore locale in Ucraina, offrendo supporto e aiuto in caso di necessità".