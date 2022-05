Istituto Parma Centro, flash mob per la sicurezza delle strade scolastiche: così si preparano le maestre - Video

"Maestri, maestre e collaboratori e collaboratrici della San Paolo e dell’Adorni si allenano per il flashmob per le strade scolastiche previsto per oggi verso le 16.10 in via Paciaudi.

Il ballo funge anche da rito propiziatorio per sospendere la pioggia durante l'evento. Nel caso non dovesse funzionare balleremo lunedì alla stessa ora nello stesso luogo". Così l'Istituto Comprensivo Parma centro lancia, con un video divertente, l'iniziativa programmata per oggi,

Il flash mob, a cui parteciparanno anche alunne e alunni, vuole sensibilizzare verso la sicurezza (e la respirabilità) delle strade che portano agli istituti scolastici.