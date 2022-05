Prendevano di mira coetanei per rapinarli: obbligo di restare in casa per tre minorenni. Rischiano la comunità

Avere 15 o 16 anni e già l'obbligo stabilito dal giudice di rimanere nelle rispettive case. Col rischio - in caso di violazioni - di dover traslocare in una comunità di recupero per minori.

E' quello che accade a tre ragazzi residenti nel parmense e di età compresa - appunto - tra i 15 e i 16 anni. Tre amici e presunti complici di rapine ai danni di loro coetanei che nei giorni scorsi hanno visto eseguire da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore l’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale dei Minori di Bologna.

I tre sono diventati presto i protagonisti in negativo, a vario titolo, dell'indagine avviata nei mesi scorsi dai Carabinieri della Stazione di Sala Baganza dopo alcune denunce presentate dalle vittime minorenni di rapine avvenute sia in città che in provincia.

Secondo la ricostruzione dei militari, il trio agiva spesso in gruppo, con episodi di violenza che vanno da febbraio a dicembre 2021. Il modus operandi è stato sempre lo stesso: richiesta di denaro alla vittima, successivo accerchiamento da parte del gruppo, atto di sopraffazione e sottrazione dei beni alle volte seguita da ulteriori atti di percosse o minacce e, in alcune occasioni anche l’utilizzo di un coltello per incutere ancora più timore.

La rapina più cruenta è del 27 di settembre scorso, a Parma, quando hanno usato un coltello puntato all’addome della vittima per farsi consegnare la somma di oltre 50 euro. Altro episodio riguarda una minore che, da settembre a dicembre 2021, con cadenza di circa quattro volte a settimana, è stata derubata di piccole somme e di beni personali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, alla luce degli elementi indiziari forniti, sulla base delle dichiarazioni raccolte, e ritenendo integrata la gravità indiziaria ed il pericolo di reiterazione del reato ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa senza possibilità di allontanarsi in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Con l’avvertimento che in caso di violazione potrà essere disposta la misura del collocamento in comunità.