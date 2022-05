Sabato di controlli in centro storico per prevenire risse e rapine tra i giovani: e tutto fila liscio

Sabato di servizi interforze nel centro storico. In campo tre pattuglie della Polizia di Stato, un operatore della polizia scientifica, due pattuglie dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e due della Polizia Locale.

Sono state controllate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi.

Sono state identificate 57 persone e non sono state riscontrate particolari irregolarità.