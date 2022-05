Rapinano un ragazzo in via Farini: grazie a una testimone denunciati in 15enne e un 16enne

Erano entrati in azione il 3 maggio in via Farini: è lì che si erano avvicinati a un ragazzo e si erano fatti consegnare una banconota per poi fuggire in direzione di piazza Garibaldi. La scena non era passata inosservata: ad esserne testimone casuale, una donna che è immediatamente andata dalla vittima per verificare che stesse bene e chiamare il numero d’emergenza 112 raccontando l’accaduto. Nonostante il derubato dicesse di non volere denunciare i giovani per paura di eventuali ritorsioni.

L’immediato e tempestivo intervento delle pattuglie della Stazione di Parma Oltretorrente, in costante contatto telefonico con la testimone che ha seguito a distanza il gruppo, ha permesso di fermare il gruppetto sotto i portici della Pilotta. Condotti in caserma, i Carabinieri - nonostante la vittima si fosse allontata prima dell'arrivo dei militari e sia rimasta dunque sconosciuta - sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio attribuendo ad ogni partecipante le proprie responsabilità. Con la dettagliata testimonianza della donna e la raccolta di ulteriori indizi, sono riusciti ad identificare i minori quali presunti “attori” del reato: si tratta di un 15enne e un16enne denunciati per rapina alla Procura dei Minori di Bologna. Tutti sono stati affidati ai rispettivi genitori.