Via Forlanini, l'auto finisce fuori strada: 24enne trovato a terra. E' grave

Grave incidente ieri intorno alle 18 in via Forlanini, all'angolo con via Paradigna. La dinamica è ancora poco chiara: quel che si sa è che ci sarebbe un'unica auto coinvolta e che un 24enne gravemente ferito è stato ritrovato a terra.

Potrebbe essere stato sbalzato dall'auto oppure esserne uscito da solo e poi aver avuto un malore. E' stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al Maggiore, nell'area codici rossi del pronto soccorso.