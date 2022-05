Il premio «Con gli occhi di una donna» a Fiorenza Sarzanini e Giovanna Pavesi

Nell’auditorium del palazzo del Governatore, oggi alle 17.30 verrà conferito dal Lions Club Parma Maria Luigia il premio di giornalismo femminile «Con gli occhi di una donna», istituito nel 2004 su iniziativa dello stesso club con il contributo del Comune di Parma.

La guerra in Iraq, allora in corso, fornì lo spunto per il premio. Molte croniste erano donne. I loro servizi, sia fotografici che a stampa, sembravano associare, rispetto a quelli dei colleghi, a parità di qualità dei contenuti, una minore crudezza di immagini e descrizioni, attraverso il filtro «con gli occhi di una donna».

Il premio, a cadenza annuale, oggi alla 15esima edizione, ha il patrocinio, oltre che del Comune di Parma, dell’Università degli Studi di Parma e di New Voices - Lions.

Dopo il saluto delle autorità, si svolgerà la cerimonia, che prevede due momenti. Nella prima sessione è premiata una giornalista affermata, che si è distinta per professionalità, competenza, autorevolezza e particolare attenzione al mondo della donna. La figura è proposta come riferimento per le giovani che aspirano oggi ad intraprendere questa complessa carriera.

Giornalista «affermata» 2022 sarà Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera. Dopo l’esordio al Messaggero, dal 2000 ha iniziato l’esperienza al Corriere come cronista giudiziaria. Con stile asciutto, rigoroso ed efficace ha trattato i casi più famosi e complessi di cronaca nera, le inchieste più scottanti del mondo politico dell’ultimo ventennio. Collabora con «Io Donna», settimanale femminile del Corriere della Sera, denunciando situazioni di disagio, specialmente a carico di giovani e donne in situazioni di fragilità.

Un riconoscimento anche a una giovane giornalista della nostra città: Giovanna Pavesi, attualmente collaboratrice della Gazzetta di Parma. Si occupa di attualità, politica estera, problematiche di genere e loro implicazioni nel sociale. Da anni si interessa di cultura araba, con attenzione al fenomeno del terrorismo. Il suo giornalismo è proiettato ai sistemi di comunicazione audiovisivi, attraverso il contributo, dal 2015, al programma settimanale TvTalk, di RAI 3 di analisi di contenuti televisivi.