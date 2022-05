Parma accoglie Martina Maccari e il suo progetto di charity "Sulla stessa strada"

Sulla Stessa Strada, la prima iniziativa di charity di nèttare, progetto editoriale innovativo lanciato da Martina Maccari con la volontà di raccontare ed intrecciare la vita di persone e le loro storie di bellezza, coraggio, resilienza, ha fatto tappa ieri sera a Parma, con un incontro aperto al pubblico per condividere la missione e il messaggio di speranza del progetto.

Sulla Stessa Strada è il viaggio a piedi di Martina per 575 km lungo il Po, partito il 1° maggio dal Lido di Volano e che si chiuderà a Torino il 26 maggio. Chiunque può unirsi attraverso differenti modalità di donazione e di partecipazione: scegliendo di affiancare Martina per una o più tappe, un singolo momento della giornata o prendendo semplicemente parte alle iniziative che si succederanno lungo il tragitto, come quella realizzata ieri sera a Parma.

L’Associazione Culturale Circolarmente ha ospitato nella propria sede Martina, insieme a quanti hanno voluto conoscere l’iniziativa e far sentire la propria vicinanza, come alcuni delegati di Un Villaggio per crescere. Una serata speciale di condivisione, che si è chiusa sulle note del giovane artista e tiktoker Pietro Morello, attivo in diversi progetti di musicoterapia negli ospedali infantili e nei campi di guerra.

Sulla Stessa Strada è un progetto che ogni giorno viene raccontato anche attraverso le piattaforme digitali di nèttare e nei canali social dedicati, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera community e amplificare il messaggio di necessità di aiutare in modo concreto i più piccoli e le loro famiglie.

È possibile partecipare e contribuire a Sulla Stessa Strada tramite donazione e seguendo il percorso sulle piattaforme digitali: https://www.nettare.me/cammino



Per maggiori informazioni

Nèttare

nèttare è il progetto editoriale online lanciato da Martina Maccari a maggio del 2021.

Con uno storytelling quotidiano sui canali social (Instagram e YouTube), ed attraverso format originali, racconta ed intreccia la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio, resilienza. Il canale nasce come evoluzione della presenza social di Martina, con l’intento di trasformarsi, sempre di più, in una vera e propria community che si basi sull’ispirare, l’accogliere ed il raccontare.

Sito: https://www.nettare.me/

Instagram: @siamo_nettare