A sostegno di Pietro Vignali arrivano altre due liste civiche

«Sicurezza e decoro» e «Ambiente e salute»: sono questi i nomi delle ultime due delle cinque liste che sosterranno Pietro Vignali nella sua corsa per riconquistare la poltrona di sindaco di Parma. Sono state presentate ieri pomeriggio nella sede elettorale di via Cavour e si aggiungono a quelle di Lega e partiti centristi del centrodestra e a quella che porta il suo nome, portando il totale a cinque.

«Avrò tre liste civiche a sostegno perché la mia è una candidatura civica che nasce da Parma e per Parma e che ha come primario interesse quello di far ripartire una città che negli ultimi 10 anni è rimasta immobile e si è ingrigita». Capilista saranno l'albergatrice Roberta Dondi per «Sicurezza e decoro» («noi albergatori viviamo sulla nostra pelle questi problemi») e il medico del Sert Giuseppe Fertonani per «Ambiente e salute» («perché il Comune può fare molto in questo campo»). Sempre ieri Vignali ha annunciato che «fra 10 giorni presenteremo anche il movimento civico di cui Fabio Fecci sarà il coordinatore e che sarà al mio fianco in campagna elettorale e anche dopo le elezioni». «Il nostro compito - ha detto Vignali rivolgendosi ai candidati - è di raccogliere l'entusiasmo e la voglia di tornare a vedere Parma primeggiare che ho sentito fra i cittadini e che dovrà essere una delle caratteristiche della nostra futura amministrazione della città, che esce da 10 anni di abbandono e di non ascolto». Fecci, da parte propria, ha ricordato che «la sicurezza sarà la nostra priorità assoluta, e in questo ci distingueremo dalla Giunta uscente per cui decoro e sicurezza sono sempre stati in secondo piano».

Sicurezza e Decoro

Roberta Dondi

Franco Alzapiedi

Margherita Ambrosio

Eleonora Antonico

Fadhila Ben Aziza

Luca Bolzoni

Francesca Cappelli

Luca Carobbi

Kelly Chen Yuanyan

Paolo Chiari

Matteo Dallatana

Francesco De Lucia

Filippo Dell’Eva

Maurizio Domolato

Chiara Ferri

Fosco Fioravanzi

Filippo Ghiretti

Margherita Giordano

Letizia Gonizzi

Corrado Gozzi

Nicola Lazzari

Marco Mengatti

Elisabetta Orzi

Armando Perlini

Giuseppe Pionetti

Aldo Rizzoli

Paolo Rossi

Roberto Ruggeri

Alessandra Scerra

Carlo Schiavone

Rocco Sorrentino

Asia Ture

Ambiente e Salute

Giuseppe Fertonani

Andrea Dodi

Gianluca Snelli

Fiorenzo Baroni

Carla Bardiani

Alessio Bracci

Devid Brozzi

Valentina Ceccato

Davide Gorlini

Salvatore Lo Bello

Filomena Rosa Maria Manfreda

Silvia Nieddu

Gianfranco Petrungaro

Ottorino Ramploud

Angelo Sarao

Maria Gabriella Scaglioni

Angelo Silva

Francesca Surano

Sara Tardio

Rossana Tedesco

Vincenzo Villani