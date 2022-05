Concorso letterario per ex allievi e allieve del Romagnosi

Il concorso vuole valorizzare e incentivare chi coltiva la scrittura per passione personale ed è rivolto agli alunni del Liceo “G.D. Romagnosi” di Parma: non solo quelli ancora in corso, ma anche coloro che, pur non essendo più iscritti, si sentono ancora “romagnosiani” nello spirito.

CATEGORIE

A) alunni in corso

- Sezione poesia

- Sezione narrativa (racconti di max 10 cartelle da 2000 battute l’una)

Per il 1° e il 2° classificato di ognuna delle due sezioni premi in buoni libro.

B) ex alunni

- Sezione poesia

- Sezione narrativa (racconti di max 10 cartelle da 2000 battute l’una)

Per il 1° e il 2° classificato di ognuna delle due sezioni premi in buoni libro.

GIURIA

Presidente: Pier Paolo Eramo

Giurati: Annalisa Chini, Italo Comelli, Elisabetta Di Donna, Rosanna Greci, Maria Teresa Marchesini, Giovanni Ronchini.

REGOLAMENTO

Gli elaborati devono pervenire su supporto cartaceo in forma anonima (NON devono recare sul frontespizio il nome dell’autore).

Le generalità dell’autore vanno inserite in una busta sigillata, acclusa al plico, e devono contenere i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail, recapito telefonico.

Il plico dev’essere indirizzato a: Concorso Letterario Liceo G.D. Romagnosi c/o Liceo “G.D. Romagnosi”, v.le Maria Luigia 1 - Parma 43125.

Il plico può essere spedito per posta o consegnato a mano presso la portineria del Liceo “G.D. Romagnosi” al piano terra (dal lunedì al sabato fino alle 13.30; martedì, mercoledì e giovedì anche al pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.30).

Termine ultimo per presentare gli elaborati: 15 settembre 2022