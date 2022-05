Scaduti i termini per presentare le liste: ci sono tutte quelle annunciate. Dodici aspiranti alla fascia tricolore

Alle 12 il Duc ha chiuso le porte per la presentazione delle liste elettorali. La prima lista presentata agli uffici elettorali del Comune è stata Onda, a sostegno di Michele Guerra. Alle 8 di ieri i suoi rappresentanti avevano già in mano il numero per fare la coda.

Le ultime liste ad essere presentate, pochi minuti fa, sono state le tre liste civiche a sostegno di Pietro Vignali: Vignali sindaco, Sicurezza e decoro, Ambiente e salute.

Al momento gli uffici confermano di aver ricevuto le liste a sostegno di tutti i 12 candidati sindaco.