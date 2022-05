Incidente: due feriti a San Prospero, disagi al traffico in via Emilia. E a Vicomero, grave un motociclista

Due incidenti stradali sono avvenuti nel primo pomeriggio. Alle 13,30 una moto è finita fuori strada, per cause in via di accertamento, in strada Baganzola: in base alle prime informazioni è grave.

Sulla via Emilia due auto si sono scontrate a San Prospero le ambulanze inviate dalla centrale di Parmasoccorso hanno portato al Maggiore due persone con ferite non gravi. Sul posto, la polizia locale.

Sull'A15, inoltre, sono segnalati rallentamenti in direzione di Parma a causa di un incidente fra il nodo con l'A12 e Aulla.