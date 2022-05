Pusher inseguito nel greto del torrente Parma e diverse altre denuce. Di chi è questa bici?

Un nuovo weekend di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma che ha consentito d’ identificare oltre 140 persone e controllare più di 80 veicoli. Diverse le denunce per: detenzione i fini di spaccio, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, tentato furto aggravato, resistenza violenza a pubblico ufficiale, ricettazione guida in stato d’ebbrezza e alcune segnalazioni amministrative.

Il tentato furto è avvenuto in un negozio di via Silvio Pellico, dove una 34enne è stato sorpresa mentre cercava di portarsi via tre abiti.

In viale Rustici, invece, un 29enne nigeriano che aveva appena venduto della droga si è accorto della presenza di una pattuglia ed è fuggito lungo il gretto del torrente Parma. Raggiunto e perquisito, aveva il denaro guadagnato nella sua attività di pusher.

I denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere sono un 24enne ed un 36enne trovati, in un controllo in via Tonale, con due coltelli di oltre 15 cm. Mentre per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e ricettazione sono stati denunciati due fratelli, di 20 e 21 anni di origine nigeriana, che in viale Piacenza sono stati fermati come presunti autori del furto di una bicicletta, e per evitare di essere identificati reagivano con violenza aggredendo i militari riuscendo a fuggire. Dopo un breve inseguimento sono stati fermati e dalla perquisizione, nelle tasche di uno dei due è stato rivenuto un portafoglio rubato pochi giorni prima.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle vie di maggiore transito. Molte le contravvenzioni al codice della strada ed anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il conducente è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. Per lui oltre la denuncia anche il ritiro della patente ed il sequestro della vettura.

Complessivamente, al termine dei servizi, sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori diversi giovani.

Qualora il proprietario riconosca la bicicletta in foto può contattare i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente (tel. 05215371).