Traffico in autostrada: code a tratti in A1 e in Autocisa fino a Berceto verso Parma

Nel pomeriggio sulle autostrade il traffico si è intensificato. Dopo le 19,30 in A1 erano segnalate code a tratti fra Parma e Fidenza per traffico intenso, in particolare nell'area degli svincoli con l'Autocisa.

Code per traffico alle uscite di Reggio Emilia e di Modena Nord.

In A15 ci sono rallentamenti in direzione di Parma, fra l'allacciamento con l'A12 e Berceto.