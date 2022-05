La domenica "Special" del Tardini - Video e interviste

Una domenica speciale, al Tardini. In tutti i sensi. Grazie all’evento “Tardini for Special” che ha visto affrontarsi tredici squadre, tutte affiliate al Dipartimento Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, adottate dai club professionisti e iscritte ai rispettivi campionati: tra queste pure Sassuolo, Juventus, Sampdoria, oltre naturalmente alla “nostra” Va’ Pensiero che rappresenta il Parma Calcio 1913 e protagonista per l’occasione del derby con la Reggiana.

Le tredici squadre si sono affrontate per tutta la mattinata prima al Parco Ferrari, quindi nella meravigliosa cornice del Tardini.

Presenti anche i vertici del Parma Calcio: il Managing Director Javier Ribalta e il direttore dell’Area metodologica del club Filippo Galli, intervistati da Vittorio Rotolo.

